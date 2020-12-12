Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты

На время избавиться от коронавируса помогут зубная паста и ополаскиватель для рта Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус можно убить за пару минут зубной пастой с цинком и оловом. К такому выводу пришли американские исследователи.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2», — приводит данные ученых British Dental Journal. Ополаскиватель для рта, содержащий хлорид цетилпиридиния может убить вирус всего за 15-30 секунд, уточняют исследователи.

В ходе исследований пасту и ополаскиватель проверили 260 человек. Эти методы буквально уничтожают 99,9% коронавируса во рту. Благодаря им можно снизить распространение COVID-19, считают эксперты. Особенно это пригодится в стоматологических клиниках. Однако стоит помнить, что уход за полостью рта лишь временно снижает вирусную нагрузку. Также эксперты назвали пищевые добавки, которые способны уменьшить риск заболевания коронавирусом у женщин, пишет агентство Nation news.

За сутки 12 декабря в России от COVID-19 погибли 560 человек, напоминает телеканал 360. Вирусологи уточнили URA.RU что будет с заболеваемостью, если россияне откажутся прививаться.