Военный рассказал, кто виноват в поражении Армении в Карабахе

Поражение Армении в войне в Нагорном Карабахе случилось из-за решений властей страны. Такое мнение высказал доброволец из Карабаха Григор Григорян.
«Шушу предательски сдало политическое руководство Армении и Арцаха. Это политические группировки, которые захватили власть в Армении, и их ставленники в Арцахе», — цитирует «Ридус» Григоряна. По его словам, власти Армении не позволяли боевым генералам вмешиваться в ход войны.
Григорян рассказал, что во время войны в Карабахе СМИ Армении дезинформировали население и солдат. Из-за этого войска страны были раскоординированы. Власти Армении не были заинтересованы в победе в Карабахе, считает Григорян.
Ранее сообщалось, что Азербайджан проводит антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, несмотря на перемирие в регионе. Конфликт в непризнанной республике обострился 27 сентября 2020 года. Перемирие объявлено 10 ноября.
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