Военный рассказал, кто виноват в поражении Армении в Карабахе

Григор Григорян рассказал, что решения властей Армении раскоординировали войска страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Поражение Армении в войне в Нагорном Карабахе случилось из-за решений властей страны. Такое мнение высказал доброволец из Карабаха Григор Григорян.

«Шушу предательски сдало политическое руководство Армении и Арцаха. Это политические группировки, которые захватили власть в Армении, и их ставленники в Арцахе», — цитирует «Ридус» Григоряна. По его словам, власти Армении не позволяли боевым генералам вмешиваться в ход войны.

Григорян рассказал, что во время войны в Карабахе СМИ Армении дезинформировали население и солдат. Из-за этого войска страны были раскоординированы. Власти Армении не были заинтересованы в победе в Карабахе, считает Григорян.

Ранее сообщалось, что Азербайджан проводит антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, несмотря на перемирие в регионе. Конфликт в непризнанной республике обострился 27 сентября 2020 года. Перемирие объявлено 10 ноября.