В Омске 260 тысяч человек остались без отопления в мороз

В результате крупной аварии на теплопроводе в Омске 72 многоквартирных дома остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в энергетической компании города.
«Ночью произошло повреждение теплопровода, без теплоснабжения остались 72 объекта в Советском округе Омска», — цитирует ТАСС представителей компании. Согласно представленной информации, большинство пострадавших от аварии объектов являются жилыми многоквартирными домами, где в общей сложности проживает порядка 260 тысяч человек.
Теплоснабжения лишились дома по улицам Химиков, Пригородной, Тварковского, Малунцева и Нефтезаводской. Кроме того, последствия аварии коснулись и жителей проспектов Мира и Культуры.
В энергетической компании агентству сообщили, что аварийные работы планируется завершить сегодня к 15:00 по местному времени. Однако на сайте мэрии города в качестве даты восстановления теплоснабжения указан час ночи 18 декабря.
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