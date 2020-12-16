16 декабря 2020

В Омске 260 тысяч человек остались без отопления в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Порыв теплотрассы. Клипарт. Тюмень, ремонтные работы, теплотрасса, порыв трубы, пар
Из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались 72 многоквартирных дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В результате крупной аварии на теплопроводе в Омске 72 многоквартирных дома остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в энергетической компании города.

«Ночью произошло повреждение теплопровода, без теплоснабжения остались 72 объекта в Советском округе Омска», — цитирует ТАСС представителей компании. Согласно представленной информации, большинство пострадавших от аварии объектов являются жилыми многоквартирными домами, где в общей сложности проживает порядка 260 тысяч человек.

Теплоснабжения лишились дома по улицам Химиков, Пригородной, Тварковского, Малунцева и Нефтезаводской. Кроме того, последствия аварии коснулись и жителей проспектов Мира и Культуры.

В энергетической компании агентству сообщили, что аварийные работы планируется завершить сегодня к 15:00 по местному времени. Однако на сайте мэрии города в качестве даты восстановления теплоснабжения указан час ночи 18 декабря.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...