Чубайс: почти все поручения Путина по энергоэффективности сорваны

Анатолий Чубайс назвал стратегический провал России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России сорваны почти все поручения президента страны Владимира Путина, связанные с энергоэффективностью. Об этом рассказал спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на пресс-конференции по итогам форума «Сто лет электричества».

«Стратегический провал страны — энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны; базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят ну просто ужасно», — приводит РИА «Новости» слова Чубайса. Он добавил, что нужно признать этот факт и двигаться дальше.

Стратегическим успехом он назвал создание за последние четыре года технологического кластера возобновляемой энергетики. Кроме того, РФ начала формировать свою климатическую политику. Еще в 2016 году российская стороны подписала Парижское соглашение по климату, и сейчас, говорит Чубайс, страна находится на стадии формирования фундаментальных целевых показателей.

«Они пока еще не до конца сформированы, есть указ президента по целям 2030 года, но нет стратегии низкоуглеродного развития. Вот мы находимся в моменте, когда мы определим, что мы сами хотим достичь в следующие 10 лет и в следующие 30 лет», — добавил спецпредставитель президента. При более долгосрочном планировании, по его словам, существует большой стратегический риск. Речь о том, что страна пойдет «по накопленной за 75 лет уникальной компетенции, которая называется героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение».