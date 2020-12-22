Life узнал подробности смерти женщины у школы в Ростове-на-Дону

Сотрудники ростовской школы рассказали свою версию произошедшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

61-летняя женщина, которая умерла на стуле у входа в школу в Ростове-на-Дону, не заходила в образовательное учреждение и не обращалась к работникам за помощью. Об этом журналистам рассказали сотрудники школы.

По словам директора, пенсионерку обнаружили охранник и дворник, которые заметили, что женщине стало плохо на улице. Они и вынесли ей стул. «Она просто упала. Мы с дворником решили помочь, она не держится, оседает на пол, тем более шёл снег, не оставлять же её на снегу», — приводит Life слова охранника.

Дворник сказал, что женщина пожаловалась им на то, что не чувствует ноги и ей тяжело дышать. После этого они позвали школьную медсестру. Последняя, в свою очередь, сказала, что у пенсионерки, вероятно, был перелом ноги, но из-за плохого самочувствия она не могла ответить на вопросы, лишь говорила, что ей плохо и что-то болит. «Я быстро взяла стакан воды, „Нурофен“, чтобы обезболить, потому что уколоть на улице что-либо было невозможно», — пояснила медработник.

Сотрудники школы тем временем вызвали скорую. По приезде врачи констатировали смерть, после чего накрыли тело одеялом. Происходящее, как отмечает издание, школьники снимали на телефон, видео разлетелось по соцсетям, а затем появились слухи, что пенсионерке не оказали помощь.

«Женщина эта проходила мимо, в школу не заходила, к нам не обращалась. Вся эта информация, что она просила помощи и замёрзла, это ложная информация», — добавила замдиректора учебного учреждения Анна Фадеева. В причинах смерти пенсионерки разбираются следователи.