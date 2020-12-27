Назван провоцирующий коронавирус фактор

Зимний холод может стать фактором, который провоцирует коронавирусную инфекцию. Об этом журналистам рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.
«Защитные и адаптационные резервы организма при любом похолодании ослабевают. Если в обычной ситуации человек мог, например, избежать заражения при контакте с больным, то похолодание увеличивает такой риск», — цитирует медика Lenta.ru. Специалист отметил, что холодная погода не сказывается на процессе течения заболевания COVID-19 после того, как болезнь подтвердили, поскольку человек после постановки диагноза обычно находится в помещении, дома или в больнице.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил о необходимости чаще менять маски зимой, даже если они многоразовые. Также, по его словам, в холодное время года можно носить респираторы, но только тем, кто уже переболел или привился от коронавируса.
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