27 декабря 2020

Назван провоцирующий коронавирус фактор

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, аэропорт, зима, багаж
Если в обычной ситуации человек мог избежать заражения при контакте с заболевшим, то похолодание увеличивает этот риск, сказал врач Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Зимний холод может стать фактором, который провоцирует коронавирусную инфекцию. Об этом журналистам рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Защитные и адаптационные резервы организма при любом похолодании ослабевают. Если в обычной ситуации человек мог, например, избежать заражения при контакте с больным, то похолодание увеличивает такой риск», — цитирует медика Lenta.ru. Специалист отметил, что холодная погода не сказывается на процессе течения заболевания COVID-19 после того, как болезнь подтвердили, поскольку человек после постановки диагноза обычно находится в помещении, дома или в больнице.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил о необходимости чаще менять маски зимой, даже если они многоразовые. Также, по его словам, в холодное время года можно носить респираторы, но только тем, кто уже переболел или привился от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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