Политолог допустил уход Путина с поста президента в 2021 году

Политический эксперт назвал два сценария ухода Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин может покинуть пост в 2021 году. Такое мнение выразил политолог Иван Преображенский.

По его словам, существует два варианта ухода главы государства. «Дальнейшее дистанцирование Владимира Путина от власти в 2021 году может продолжиться и даже углубиться. В теории, он может даже начать передавать занятые им командные высоты кому-то из потенциальных преемников», — передает слова политолога «Росбалт». Он также озвучил «казахский»-внезапный вариант ухода Путина с поста президента в 2021 — начале 2022 года. Но, как отметил Преображенский, это возможно, если глава государства будет уверен, что без него справятся.

Ранее писатель, руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин предположил, что следующим президентом страны станет левый консерватор, которому чужды заигрывания с Западом. При этом, по мнению писателя, россияне еще несколько десятилетий не выберут главой государства либерала.