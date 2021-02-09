Пять человек пострадали в результате стрельбы в клинике города Буффало в США. Об этом сообщает CNN.
«Инцидент произошел в местной клинике. По предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, их отправили в больницу на вертолете. Состояние остальных пострадавших пока не уточняется», — передают «Известия». Подозреваемый уже задержан, полиция направляет на место происшествия ресурсы для оказания медицинской помощи.
Газета Star Tribune сообщила, что через 30 минут после стрельбы был слышен взрыв. Однако, как пишет CNN, по словам пресс-секретаря округа Райт Джона Холлера, на месте происшествия не было обнаружено взрывных устройств.
В декабре прошлого года в центре американского города Нэшвилл (штат Теннеси) прогремел взрыв автофургона. По предварительным данным, на месте ЧП найдены останки человека, еще несколько людей пострадали. Ранее в одном из торговых центров Висконсина неизвестный открыл стрельбу по посетителям. Восемь человек ранены
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