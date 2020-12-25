25 декабря 2020

В США в центре города прогремел взрыв. Парализована работа аэропорта. Фото

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
В США в центре города взорвался припаркованный дом на колесах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре американского города Нэшвилл (штат Теннеси) прогремел взрыв автофургона. По предварительным данным, на месте ЧП найдены останки человека, еще несколько людей пострадали.

По данным СМИ, местная полиция была заранее оповещена о том взрыве. Правоохранители прибыли в центр после сообщений о стрельбе. На месте они обнаружили фургон, из которого транслировалась аудиозапись с предупреждением о взрыве через 15 минут. «Полицейские начали эвакуацию близлежащих строений и вызвали саперов, однако затем произошел взрыв», — пишет «Интерфакс».

В результате в соседних домах выбило стекла, нескольким зданиям нанесен ущерб. По предварительным данным, пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает. Позже стало известно, что на месте ЧП найдены останки человека. Пока неизвестно, кому они принадлежат — жертве или виновнику произошедшего. Действующий и избранный президенты США Дональд Трамп и Джо Байден уже проинформированы. Федеральное управление гражданской авиации США приостановило вылеты из международного аэропорта Нэшвилла. Причина — проблемы в работе телекоммуникаций.

Дополнено: Мэр города Джон Купер заявил, что первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы. С таким заявлением он выступил на брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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