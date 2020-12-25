В центре американского города Нэшвилл (штат Теннеси) прогремел взрыв автофургона. По предварительным данным, на месте ЧП найдены останки человека, еще несколько людей пострадали.
По данным СМИ, местная полиция была заранее оповещена о том взрыве. Правоохранители прибыли в центр после сообщений о стрельбе. На месте они обнаружили фургон, из которого транслировалась аудиозапись с предупреждением о взрыве через 15 минут. «Полицейские начали эвакуацию близлежащих строений и вызвали саперов, однако затем произошел взрыв», — пишет «Интерфакс».
В результате в соседних домах выбило стекла, нескольким зданиям нанесен ущерб. По предварительным данным, пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает. Позже стало известно, что на месте ЧП найдены останки человека. Пока неизвестно, кому они принадлежат — жертве или виновнику произошедшего. Действующий и избранный президенты США Дональд Трамп и Джо Байден уже проинформированы. Федеральное управление гражданской авиации США приостановило вылеты из международного аэропорта Нэшвилла. Причина — проблемы в работе телекоммуникаций.
Дополнено: Мэр города Джон Купер заявил, что первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы. С таким заявлением он выступил на брифинге для журналистов, пишет ТАСС.
JUST IN: An “explosion linked to a vehicle” occurred at 6:30 a.m. in Nashville on Friday morning, police say.— NBC News (@NBCNews) December 25, 2020
Police say they believe the explosion was an “intentional act.”
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????: Andrew Nelles / Tennessean / Reuters pic.twitter.com/ZxxkNAl1Q0
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