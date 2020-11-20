Пострадавшие были доставлены в больницу пожарными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одном из торговых центров Висконсина неизвестный открыл стрельбу по посетителям. Восемь человек ранены, посольство РФ в США выясняет, есть ли среди них россияне.

«Семь пострадавших взрослых и один пострадавший подросток были доставлены в больницу пожарными Уоатосы. Их состояние на данный момент неизвестно», — приводит РИА «Новости» сообщение полиции города Уоатоса.

Российское посольство в США пытается выяснить, есть ли граждане РФ среди пострадавших. Информации пока нет. Известно, что подозреваемому удалось скрыться, его личность пока не установлена.