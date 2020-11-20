20 ноября 2020

В США неизвестный устроил стрельбу в торговом центре. Пострадали семеро взрослых и подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз, пожарная машина, евросоюз
Пострадавшие были доставлены в больницу пожарными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одном из торговых центров Висконсина неизвестный открыл стрельбу по посетителям. Восемь человек ранены, посольство РФ в США выясняет, есть ли среди них россияне.

«Семь пострадавших взрослых и один пострадавший подросток были доставлены в больницу пожарными Уоатосы. Их состояние на данный момент неизвестно», — приводит РИА «Новости» сообщение полиции города Уоатоса.

Российское посольство в США пытается выяснить, есть ли граждане РФ среди пострадавших. Информации пока нет. Известно, что подозреваемому удалось скрыться, его личность пока не установлена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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