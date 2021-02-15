ПФР создаст сервис, начисляющий пенсии автоматически

Новый глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим получил задание до конца этого года создать сервис, назначающий пенсии гражданам автоматически, без необходимости посещать офисы фонда. Об этом заявил министр труда РФ Антон Котяков.
«Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного [без подачи заявления] назначения пенсий для наших граждан, которые не достигли пенсионного возраста» — цитирует Котякова газета «Известия». Задачу министр поставил перед Кигимом на его представлении в качестве главы ПФР.
Эту должность Кигим занял 12 февраля. Ранее он возглавлял ФСС почти восемь лет. «Известия» писали со ссылкой на собственные источники, что его выбрали для объединения структуры с Фондом социального страхования (ФСС) и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС).
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