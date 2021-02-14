«Известия» раскрыли, чем займется новый глава ПФР

Нового главу Пенсионного фонда (ПФР) Андрея Кигима выбрали для объединения структуры с Фондом социального страхования (ФСС) и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом сообщили источники «Известий», близкие к правительству.
«За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов. Цель объединения — создание полноценного „единого окна“ для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов», — передает газета.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что ПФР и ФСС в любом случае объединят. Он отметил, что назначение Кигима вернуло в фокус обсуждение этого вопроса. «Хотя функции обоих фондов не совпадают, инфраструктура у них похожая, а поэтому слияние — это экономия», — полагает эксперт. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что оптимизация бюджетных расходов от объединения ФСС и ПФР составит не менее 50 млрд в год. Если же в новую структуру войдет и ФОМС, то государство в общем будет экономить 120 млрд в год.
Кигим ранее руководил Фондом социального страхования, пишет RT. Он пришел после увольнения Максима Топилина, который, вероятно, перейдет на работу в РЖД. Новому руководству ПФР потребуется реализовывать план по изменению устоявшейся структуры, пишет Nation News. В частности, правительством поставлена задача повысить уровень жизни 40 млн пенсионеров, являющихся представительной частью населения страны и находящихся в не лучшем финансовом положении.
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