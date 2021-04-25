Юрист предупредила о новых штрафах для владельцев квартир

Хозяевам многоквартирных домов с января 2021 года могут начать приходить штрафы за просроченные платежи по ЖКХ, выброс опасного для здоровья и экологии мусора и несвоевременную замену счетчиков. Об этом рассказала заместитель гендиректора по правовым вопросам ГК «Юнисервис» Жанна Дубровская.
Юрист напомнила, что в России снят мораторий на начисление пени за просроченные платежи по ЖКХ. Он был введен в стране с начала пандемии. Также в РФ установили штрафы за выброс в мусорный бак старых ламп и батареек. «Стоит такие вещи сдавать в специальные пункты приема, которые появляются массово во многих городах и небольших населенных пунктах. Штрафы будут значительные — до 2 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для предпринимателей», — цитирует Дубровскую агентство «Прайм».
Эксперт посоветовала россиянам проверять срок действия установленных счетчиков на газ, воду и электроэнергию. Данные об эксплуатации содержатся в паспортах приборов. Чтобы избежать нарушений, счетчики необходимо вовремя заменять. «Не нужно забывать и про голограммы, которые наклеены на счетчиках (или пломбы) — в случае нарушения их целостности гражданину может грозить штраф от 5 тысяч рублей», — добавила Дубровская.
Также, по данным «Национальной службы новостей», сотрудники жилинспекций начали проверять квартиры на наличие незаконных перепланировок. Россиян, по информации RT, могут оштрафовать и за хранение личных вещей на цокольных этажах. Ранее в «Региональном информационном центре» отметили, что пени за несвоевременную и неполную оплату ЖКХ граждане увидят уже в квитанциях за март.
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