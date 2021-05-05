05 мая 2021

В Центре Чумакова нашли неожиданное средство, защищающее от COVID

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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Ученые нашли способ снизить заболеваемость Фото:

Российская вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

Ученые провели экспериментальное исследование. «Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — сообщил Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн назвал одну из российских вакцин от COVID бесполезной. По его мнению, препарат «ЭпиВакКорона», который производит научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», не вырабатывает нейтрализующие антитела. Однако бывший главный инфекционист Москвы, эпидемиолог Николай Малышев, напротив, похвалил вакцину центра «Вектор». Безопасность «ЭпиВакКороны» также подтвердили в Роспотребнадзоре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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