В Центре Чумакова нашли неожиданное средство, защищающее от COVID

Российская вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова
Ученые провели экспериментальное исследование. «Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — сообщил Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».
Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн назвал одну из российских вакцин от COVID бесполезной. По его мнению, препарат «ЭпиВакКорона», который производит научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», не вырабатывает нейтрализующие антитела. Однако бывший главный инфекционист Москвы, эпидемиолог Николай Малышев, напротив, похвалил вакцину центра «Вектор». Безопасность «ЭпиВакКороны» также подтвердили в Роспотребнадзоре.
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