В МИД РФ заявили о попытках Запада вмешаться в российские выборы

Олег Сыромолотов считает, что другие государства вмешиваются в выборы в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Страны Запада пытались вмешаться в политические выборы в России и будут делать это снова на голосовании в Госдуму-2021. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Неоднократно фиксировались поползновения дипломатов других стран оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы», — цитирует Сыромолотова РИА «Новости». Он считает, что страны Запада попытаются вмешаться в предстоящие выборы в Госдуму.

Дипломат уверен, что власти РФ жестко ответят на попытки вмешательства во внутренние дела страны, в частности, из США. Вашингтон уже получал соответствующие предупреждения от российских политиков, добавил Сыромолотов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны Запада не вмешиваться во внутренние дела других государств, передает RT. Дипломат подчеркнул, что Россия будет реагировать на подобные случаи, сообщает деловая газета «Взгляд». Однако представители стран G7 считают, что Россия распространяет дезинформацию.