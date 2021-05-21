Зеленскому не хватает поддержки Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский обиделся на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Он (Зеленский — ред.) рассчитывал на совсем другой уровень поддержки хотя бы времен Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня», — - передает слова политолога РИА «Новости». По его мнению, в Европе слова украинского лидера воспринимают рационально и считают непрофессионализмом в политике. «Это очень циничные люди», — добавил Бортник.

Ранее Соединенные Штаты Америки поддержали Украину во вступлении в НАТО — военную организацию, объединяющую большую часть европейских стран. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у американцев больше оружия и денег для завершения конфликта в Донбассе. Он уточнил, что США должны помочь, если хотят видеть Украину в НАТО. В частности, Украина хочет получить системы для радиоэлектронной борьбы с РФ, пишет Vse42.ru.