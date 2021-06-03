03 июня 2021

Бизнесмены объяснили необходимость новой выплаты для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Субсидия на продовольствие поможет достичь нескольких целей Фото:

Малоимущие россияне потребляют мало рыбы, мяса и овощей, поэтому государство должно выделить им субсидию на продовольствие. Кроме этого, мера позволит поддержать отечественных производителей. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

«Субсидия на продовольствие — это возможность для людей более полноценно организовать питание свое и семьи. Проблема в том, что люди, у которых мало средств, потребляют мало рыбы, мяса, фруктов и овощей, заменяя их в рационе на хлеб, макароны и т. п. Неважно, как организовать помощь технически — наверное, проще всего, в виде выплаты на банковскую карту определенной суммы», — сказал глава ТПП в интервью «Известиям».

Он отметил, что деньги россияне смогут потратить лишь на продукты, произведенные в России. Это поможет достичь нескольких целей. «Первая — поддержка семей, вторая — поддержка российского производителя, третья — никакого государственного регулирования цен», — отметил Катырин.

Ранее глава ТПП направил предложение о субсидии на продовольствие в Госдуму. Тогда сообщалось, что помощь предлагают оказывать гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе, безработным или семьям с детьми, где доход не превышает прожиточный минимум.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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