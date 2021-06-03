Центробанк отобрал лицензию у московского банка

Центральный банк РФ отозвал лицензию у московского банка «РФИ БАНК». Как сообщается на официальном сайте ведомства, такое решение принято из-за расчетов между физическими лицами, нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
«Банк России приказом от 04.06.2021 № ОД-1039 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк „Резервные финансы и инвестиции“ АО „РФИ БАНК“. Деятельность РФИ БАНКа характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — говорится на официальном сайте ЦБ РФ. В сообщении отмечено, что в течение последних 12 месяцев к «РФИ Банк» не раз вводили ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
Лицензия «РФИ БАНКА» на деятельность на рынке ценных бумаг также аннулирована. Сейчас Центральный банк РФ назначил временную аккредитацию для «РФИ БАНК», которая будет действовать, пока не назначать конкурсного управляющего или ликвидатора.
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