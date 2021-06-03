03 июня 2021

Центробанк отобрал лицензию у московского банка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Лицензию РФИ БАНКА аннулировали за непрозрачные финансовые операции Фото:

Центральный банк РФ отозвал лицензию у московского банка «РФИ БАНК». Как сообщается на официальном сайте ведомства, такое решение принято из-за расчетов между физическими лицами, нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

«Банк России приказом от 04.06.2021 № ОД-1039 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк „Резервные финансы и инвестиции“ АО „РФИ БАНК“. Деятельность РФИ БАНКа характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — говорится на официальном сайте ЦБ РФ. В сообщении отмечено, что в течение последних 12 месяцев к «РФИ Банк» не раз вводили ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Лицензия «РФИ БАНКА» на деятельность на рынке ценных бумаг также аннулирована. Сейчас Центральный банк РФ назначил временную аккредитацию для «РФИ БАНК», которая будет действовать, пока не назначать конкурсного управляющего или ликвидатора.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...