Умер экс-сотрудник журфака МГУ и бывший корреспондент ТАСС

На 93-м году жизни скончался профессор журфака МГУ Михаил Шкондин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шкондин прошел путь от военного летчика и корреспондента ТАСС до заведующего кафедрой цифровой журналистики
Шкондин прошел путь от военного летчика и корреспондента ТАСС до заведующего кафедрой цифровой журналистики Фото:

На 93-м году жизни скончался Михаил Шкондин — ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук и бывший корреспондент ТАСС. Он был старейшим сотрудником журфака, лауреатом премии имени Ломоносова и автором более 150 научных работ.

«Коллеги всегда отмечали его доброту, искренний интерес к людям. Имел веселый и легкий нрав, остроумие и жизнелюбие», — сообщили на журфаке МГУ в telegram-канаале

Шкондин прошел путь от военного летчика и корреспондента ТАСС до заведующего кафедрой цифровой журналистики. Он считается родоначальником системных исследований СМИ в России.

МГУ сообщает, что гражданская панихида состоится 8 сентября в 10:40 по адресу ММКЦ «Коммунарка», Сосенский стан, д.8с8. КПП №2, Судебная экспертиза №7 (необходимо иметь паспорт для входа). Отпевание начнется в 13:40 на Покровском кладбище.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 93-м году жизни скончался Михаил Шкондин — ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук и бывший корреспондент ТАСС. Он был старейшим сотрудником журфака, лауреатом премии имени Ломоносова и автором более 150 научных работ. «Коллеги всегда отмечали его доброту, искренний интерес к людям. Имел веселый и легкий нрав, остроумие и жизнелюбие», — сообщили на журфаке МГУ в telegram-канаале.  Шкондин прошел путь от военного летчика и корреспондента ТАСС до заведующего кафедрой цифровой журналистики. Он считается родоначальником системных исследований СМИ в России. МГУ сообщает, что гражданская панихида состоится 8 сентября в 10:40 по адресу ММКЦ «Коммунарка», Сосенский стан, д.8с8. КПП №2, Судебная экспертиза №7 (необходимо иметь паспорт для входа). Отпевание начнется в 13:40 на Покровском кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...