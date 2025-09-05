Умер экс-сотрудник журфака МГУ и бывший корреспондент ТАСС

На 93-м году жизни скончался Михаил Шкондин — ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук и бывший корреспондент ТАСС. Он был старейшим сотрудником журфака, лауреатом премии имени Ломоносова и автором более 150 научных работ.
«Коллеги всегда отмечали его доброту, искренний интерес к людям. Имел веселый и легкий нрав, остроумие и жизнелюбие», — сообщили на журфаке МГУ в telegram-канаале.
Шкондин прошел путь от военного летчика и корреспондента ТАСС до заведующего кафедрой цифровой журналистики. Он считается родоначальником системных исследований СМИ в России.
МГУ сообщает, что гражданская панихида состоится 8 сентября в 10:40 по адресу ММКЦ «Коммунарка», Сосенский стан, д.8с8. КПП №2, Судебная экспертиза №7 (необходимо иметь паспорт для входа). Отпевание начнется в 13:40 на Покровском кладбище.
