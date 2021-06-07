Правительство РФ планирует обложить бизнес новыми платежами

Возмещать экологический ущерб компании могут заставить из чистой прибыли (сейчас эти платежи компании заносят в затраты). Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.
Ранее на эту проблему обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в настоящее время компенсацию ущерба экологии компании заносят в графу «затраты», что уменьшает прибыль предприятия и негативно отражается на размере уплачиваемых им налогов. В итоге, за ликвидацию нанесенного экологии вреда расплачивается не компания, а все налогоплательщики. «В расходах не признаются платежи, перечисляемые в бюджет в целях возмещения ущерба», — цитирует «
Издание отмечает, что инициативу начали прорабатывать после аварии на ТЭЦ в Норильске, где ущерб ликвидировали за счет виновника. ЧП произошло в мае прошлого года, в результате аварии около 20 тысяч тонн дизельного топлива попали в грунт и в реки.
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