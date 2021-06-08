В созданном Путиным фонде рассказали, кому будут давать гранты

Одним из грантовых направлений Фонда культурных инициатив станет поддержка музыкантов, деятелей кино и новых медиа. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор фонда Роман Карманов. Рассмотрение и утверждение положения, а также состава экспертного совета прошло 7 июня на первом координационном совете организации.
«Один из пунктов грантовых направлений — это поддержка в широком смысле слова креативных индустрий, в том числе там есть музыка, кино, новые медиа, компьютерные игры и т. д. В любом случае, если человек, например, композитор, у него есть проект, он его вносит, обосновывает, в нем есть творческая концепция и так далее, то, в принципе, он может рассчитывать, если эксперты согласуют, на получение грантов», — отметил Карманов.
Глава Фонда культурных инициатив подчеркнул, что прием заявок будет объявлен 14 июня. Положение организация опубликует на своем сайте.
Указ о создании фонда президент России Владимир Путин подписал 17 мая. организация займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. В 2021 году на эти цели будет выделено 5 млрд рублей.
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