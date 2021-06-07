В России на культуру выделили беспрецедентную сумму

В текущем году на гранты для проектов в области культуры будет выделено 5 млрд рублей. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«По нашей оценке, в этом году у нас в результате около 5 млрд рублей будет направлено на поддержку культурных проектов: 3,5 млрд из Фонда культурных инициатив и около 1,5 млрд из Фонда президентских грантов», — напомнил он на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Высказывание Кириенко приводит ТАСС.
По его словам, в этом году государство сможет профинансировать не менее полутора тысяч креативных команд. Прием заявок на участие в конкурсе президентских грантов в области культуры и искусства стартует 15 июня и продлится до 30 июля, напоминает
21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Именно тогда он предложил создать Президентский фонд культурных инициатив. Вскоре главой этой организации был назначен победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Роман Карманов.
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