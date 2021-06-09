Украинские власти разработали план противодействия России

Правительство Украины одобрило проект стратегии внешнеполитической деятельности. Одним из приоритетных направлений внешней политики Украины в нем значится противодействие «агрессивной политике» России.
«В документе сказано, что политика РФ якобы является „основной угрозой для Украины и ЕС“. Два раздела стратегии (пять страниц) посвящены „противодействию российской агрессии политико-дипломатическими средствами“ и „политике относительно Российской Федерации“», — пишет ТАСС. Также из документа следует, что Киев хочет приложить усилия, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Планируется добиваться компенсаций в международных инстанциях, и помогать дальнейшему санкционному давлению на Россию.
Ранее на Украине объяснили, зачем поместили изображение Крыма на форму сборной по футболу. Украинский журналист написал, что Россия присоединила Крым военной силой и манипуляциями, но политическая карта мира не поменялась.
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