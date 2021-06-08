На Украине объяснили, зачем поместили Крым на форму сборной

На Украине отреагировали на возмущение РФ по поводу формы у футболистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

На Украине заявили, что Россия присоединила Крым с помощью манипуляций и военной силы, но политическая карта мира от этого не изменилась. Поэтому Крым поместили на форму украинской сборной по футболу чемпионата Европы. С таким заявлением выступил украинский журналист Виталий Портников.

«Да, России удалось оккупировать Крым. Да, России удалось присоединить Крым к своей территории с помощью военной силы и манипуляций. Но от этого политическая карта мира никак не изменилась. Та карта, которую увидят зрители чемпионата по футболу Евро-2020. На ней Крым — часть Украины», — написал Портников в колонке для издания Liga.net. Так журналист отреагировал на информацию, что форма сборной возмутила Москву.

Карты, где Крым является частью РФ, есть только в России, считает Портников. По его словам, международное сообщество не признает «факта оккупации Крыма Россией». «Никакой экзотики в форме украинской футбольной сборной нет. На ней Крым — часть Украины. Если бы российская сборная напялила бы на себя форму с изображением карты РФ вместе с оккупированным Крымом, вот это была бы экзотика», — отмечает автор.

Ранее в Кремле отреагировали на форму украинской сборной, где написан националистический лозунг и изображен Крым в составе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что аспекты чемпионата по футболы Европы регулируют УЕФА. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Политолог Олег Матвейчев считает, что изображение Крыма на форме сборной позорит Киев, пишет агентство Nation News.