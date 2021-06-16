Госдума запретила публичное изображение нацистов

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За демонстрацию лиц нацистов в России будут привлекать к ответственности Фото:

В России запретили публичную демонстрацию лиц нацистских военных преступников. Соответствующий законопроект одобрила Госдума.

«Запрещается использование, в том числе публичное демонстрирование, являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала», — указано в документе.

Исключение составляют случаи, когда нацисты представлены в негативном свете или отсутствуют признаки оправдания или пропаганды фашизма. Авторы законопроекта объясняли свою инициативу тем, что демонстрация нацистских преступников оскорбляет «многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

В марте 2021 года Госдума одобрила наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов, пишет «Национальная служба новостей». Одними из первых фигурантов уголовного дела по данной статье стали жители Оренбургской и Томской областей. Они пытались разместить фотографии Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка». Обвиняемые объяснили свой поступок и признали вину, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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