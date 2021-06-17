«Ведомости»: Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин продлит карантинные ограничения в Москве Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин продлит действие коронавирусных ограничений, действующих в столице с 13 по 20 июня. Об этом градоначальник заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества.

«Коронавирусные ограничения продлятся минимум до 27 июня», — рассказала «Ведомостям» о решении Собянина общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. Еще один предприниматель со встречи добавил, что соответствующий указ будет опубликован завтра. Подтвердить эту информацию в самой мэрии изданию пока не удалось.

Ранее Собянин запретил работу детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, посещение аттракционов, детских и спортивных площадок в парках, обслуживание ресторанов и клубов с 23:00 до 06:00. Также мэр Москвы объявил дни с 13 по 20 июня нерабочими с сохранением зарплаты. При этом для сотрудников ряда сфер столичные власти ввели обязательную вакцинацию. Примеру последовали и в ряде других регионов России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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