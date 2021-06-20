Глава Центробанка предсказала снижение цен в России

Цены в России будут падать или прекратится такой быстрый рост. Такое предположение сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Но, как мне кажется, почти кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер. Это может означать, что цены будут снижаться, а может — что просто прекратится такой быстрый рост цены. Дефляция — снижение цен — по отдельным товарам случается», — сообщила Набиуллина «Комсомольской правде». Глава ЦБ привела в пример снижение цен на смартфоны, планшеты и телевизоры в 2017—2019 годах.
По ее словам, внутри общей инфляции есть товары, по которым цены растут быстрее. «К примеру, бум на рынке жилья, вызванный льготной ипотекой, отражается в смежных отраслях, связанных со спросом на мебель и стройматериалы», — сказала Набиуллина. Она сообщила, что рост цен происходит, когда предложение не успевает удовлетворить спрос.
Ранее глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин отметил, что из-за коронавируса могут вырасти цены и начаться дефицит продуктов. Это произойдет, если производители продуктов питания будут массово болеть.
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