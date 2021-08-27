Голикова сообщила о снижении смертности от COVID в двух столицах

В Москве и Санкт-Петербурге заметили значительное снижение смертности от COVID-19 в августе. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее мнению, такая тенденция связана с высоким уровнем коллективного иммунитета.
«Существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — приводит слова Татьяны Голиковой «Интерфакс».
Голикова отметила, что «указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией». На сегодняшний день в указанных регионах вакцинацию первым компонентом прошло 44 миллиона человек, а полностью привитых от коронавирусной инфекции уже более 37 миллионов.
Ранее сообщалось, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович спрогнозировала снижение смертности от коронавирусной инфекции. Снижение смертности возможно уже в следующем периоде, сообщила она.
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