27 августа 2021

Голикова сообщила о снижении смертности от COVID в двух столицах

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, голикова татьяна, портрет
В Москве и Санкт-Петербурге заметили значительное снижение смертности от COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Москве и Санкт-Петербурге заметили значительное снижение смертности от COVID-19 в августе. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее мнению, такая тенденция связана с высоким уровнем коллективного иммунитета.

«Существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — приводит слова Татьяны Голиковой «Интерфакс».

Голикова отметила, что «указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией». На сегодняшний день в указанных регионах вакцинацию первым компонентом прошло 44 миллиона человек, а полностью привитых от коронавирусной инфекции уже более 37 миллионов.

Ранее сообщалось, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович спрогнозировала снижение смертности от коронавирусной инфекции. Снижение смертности возможно уже в следующем периоде, сообщила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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