Сенатор США предрек новый теракт наподобие 11 сентября

В США боятся повторения теракта, который произошел 11 сентября 2001 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После вывода американских войск из Афганистана вероятность новых террористических атак в США «просто зашкаливает». Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм

«Вероятность еще одного 11 сентября только что возросла. Наши атаки беспилотников не приведут к уничтожению ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ)», — передает заявление Грэма РИА «Новости». По его словам, число боевиков увеличилось вдвое.

Грэм отметил, что США отвернулись от союзников и создали условия для еще одного 11 сентября. По мнению сенатора, на протяжении следующих двадцати лет лидерам Белого дома придется решать «проблемы из-за катастрофы в Афганистане».

Ранее сообщалось, что днем 29 августа произошел взрыв в Кабуле. Ракетный удар разрушил жилой дом, в результате чего погибло два человека. До этого взрывы в Кабуле происходили 26 августа — тогда от пяти взрывов скончались более 200 человек. Обстановка в стране обострилась после ухода из Афганистана армии США и прихода к власти запрещенной в РФ террористической организации «Талибан».

11 сентября 2001 года 19 боевиков запрещенной в России террористической организации Аль-Каиды захватили четыре рейсовых самолета. Два лайнера они направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, а четвертый в результате боя пассажиров с преступниками упал в штате Пенсильвания. Теракт унес жизни 2977 человек и стал крупнейшим в истории по числу жертв.