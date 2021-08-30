Украине требуется тот же уровень военной помощи от США, как у Афганистана, чтобы защититься от военной российской угрозы. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов.
«Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан», — сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Милованова в издании Financial Times. Также он заявил, что Украине нужна многомиллиардная помощь, чтобы выжить в условиях российской угрозы.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен просить об увеличении военной помощи на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом. Встреча глав государств должна была состояться 31 августа, однако из-за ситуации в Афганистане перенесена на 1 сентября. Ранее встречу переносили с 30 на 31 августа.
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