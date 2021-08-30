В Киеве попросили помощи у США из-за российской угрозы. Требуют помощь, как у Афганистана

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, бронежилет, каска, военная форма, зеленский владимир
Зеленский на предстоящей встрече с Байденом намерен попросить увеличить помощь от США Фото:

Украине требуется тот же уровень военной помощи от США, как у Афганистана, чтобы защититься от военной российской угрозы. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов.

«Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан», — сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Милованова в издании Financial Times. Также он заявил, что Украине нужна многомиллиардная помощь, чтобы выжить в условиях российской угрозы.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен просить об увеличении военной помощи на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом. Встреча глав государств должна была состояться 31 августа, однако из-за ситуации в Афганистане перенесена на 1 сентября. Ранее встречу переносили с 30 на 31 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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