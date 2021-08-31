Новый президент Эстонии будет общаться на русском языке

Новый президент Эстонии Алар Карис заявил, что планирует общаться с русскоязычными жителями страны на их родном языке. Как сообщает эстонское издание ERR, глава государства обещал попрактиковаться в русском.
«Я некоторое время не общался в русскоязычной среде. Нужно немного практиковаться в языке. Но я обещаю, что наступит момент, когда я буду общаться с русским обществом на русском языке», — цитирует Кариса эстонское издание ERR.
Президент отметил, что он планирует общаться со всеми политическими силами и искать пути для дальнейшего развития Эстонии. Карис пообещал, что попытается найти путь к сердцам членов разных партий.
Карис был единственным кандидатом на пост президента Эстонии. Он победил во втором туре голосования, который прошел 31 августа. Карис набрал 72 голоса депутатов Рийгикогу (парламента Эстонии, прим. URA.RU) из 101. Ранее он занимал должность директора Эстонского национального музея, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в