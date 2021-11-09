Подрядчика системы безопасности «Газпром Арены» объявили в розыск

Учредитель ООО «Группа компаний «Охрана» Алексей Кобыщ объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены». Компания Кобыща проектировала систему охраны стадиона.
«По делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлен в международный розыск генподрядчик систем безопасности на «Газпром Арене» — единственный учредитель ООО «Группа компаний «Охрана» Кобыща Алексей Юрьевич. Следствие потребует для него заочного ареста в одном из московских судов в ближайшее время», — сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.
Ранее Следственный комитет РФ выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве «Газпром Арены», пишет RT. По делу о мошенничестве был арестован заместитель главы «Ленэнерго» Алексей Горячев, сообщает «Национальная служба новостей».
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