21 ноября 2021

Умерла народная артистка России Нина Русланова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артистка ушла из жизни на 76-м году

Умерла советская и российская актриса Нина Русланова. Об этом сообщил ее друг и коллега Станислав Садальский.

«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием — умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться», — написал Садальский на своей странице в Instagram. О какой болезни идет речь, не сообщается.

Артистка ушла из жизни на 76-м году. Русланова известна по ролям в фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «Самара-городок», «Кин-дза-дза!» и других, передает «Пятый канал».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...