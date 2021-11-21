Умерла советская и российская актриса Нина Русланова. Об этом сообщил ее друг и коллега Станислав Садальский.
«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием — умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться», — написал Садальский на своей странице в Instagram. О какой болезни идет речь, не сообщается.
Артистка ушла из жизни на 76-м году. Русланова известна по ролям в фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «Самара-городок», «Кин-дза-дза!» и других, передает «Пятый канал».
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