ФАС обвинила «Пятерочку» и «Магнит» в завышении цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба заявила о неоправданном завышении цен на продукты питания в торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
«О „Тандер“ (торговая сеть „Магнит“) и ООО „Агроторг“ (торговая сеть „Пятерочка“), занимая доминирующее положение в нескольких муниципальных районах области, установили там более высокие цены на продукты питания, чем в административном центре», — говорится в сообщении. Повышение цен было замечено в семи муниципальных образованиях города Курска.
Стоимость выросла на ряд востребованных продуктов. Так, в большую сторону изменились цены на курицу, масло, яйца, картофель, капусту, лук, морковь, муку, рис и пшено, сообщает ФАС.
Курским УФАС России было направлено предупреждение в организации ООО «Агроторг» и АО «Тандер» с требованием прекратить завышение розничных цен. Срок — 10 дней с момента получения. «УФАС держит ситуацию на особом контроле», — сообщает ведомство.
Ранее в Росстате назвали топ подорожавших продуктов года. В список вошли продукты из «борщевого набора» — капуста белокочанная, картофель, свекла, морковь.
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