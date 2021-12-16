Минздрав будет прогнозировать болезни на пять лет вперед

Цифровой профиль пациента даст возможность прогноза динамики его здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил прогнозировать здоровье россиян на ближайшие пять лет благодаря оформлению цифровых профилей пациентов. С таким предложением он выступил на съезде Профсоюза работников здравоохранения РФ.

«Мы должны сформировать цифровой профиль пациента. У каждого в течение жизни формируются те или иные состояния и заболевания, которые влияют на последующий период жизни. Многие прогрессивные государства и клиники становятся на этот путь: фактически речь идет о прогнозировании состояния здоровья человека на ближайшие пять лет. Этот концепт должен лечь в основополагающие информационные системы, чтобы сопровождать этого пациента», — сказал министр, его слова передает пресс-служба ведомства.

Мурашко добавил, что в некоторых регионах уже есть цифровая база пациентов, но данные пока не структурируются. По словам министра, основная задача заключается в переходе на формат подсказки в принятии решения при последующей диагностике здоровья человека. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в московских больницах юных пациентов перед осмотром педиатра будет опрашивать чат-бот.