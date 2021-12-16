Минздрав будет прогнозировать болезни на пять лет вперед

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Пресс-конференция РУССОФТ «Цифровая трансформация: тренды и перспективы» в МИЦ Известия. Москва, журналист, ноутбук, работа, компьютер
Цифровой профиль пациента даст возможность прогноза динамики его здоровья Фото:

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил прогнозировать здоровье россиян на ближайшие пять лет благодаря оформлению цифровых профилей пациентов. С таким предложением он выступил на съезде Профсоюза работников здравоохранения РФ.

«Мы должны сформировать цифровой профиль пациента. У каждого в течение жизни формируются те или иные состояния и заболевания, которые влияют на последующий период жизни. Многие прогрессивные государства и клиники становятся на этот путь: фактически речь идет о прогнозировании состояния здоровья человека на ближайшие пять лет. Этот концепт должен лечь в основополагающие информационные системы, чтобы сопровождать этого пациента», — сказал министр, его слова передает пресс-служба ведомства.

Мурашко добавил, что в некоторых регионах уже есть цифровая база пациентов, но данные пока не структурируются. По словам министра, основная задача заключается в переходе на формат подсказки в принятии решения при последующей диагностике здоровья человека. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в московских больницах юных пациентов перед осмотром педиатра будет опрашивать чат-бот.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил прогнозировать здоровье россиян на ближайшие пять лет благодаря оформлению цифровых профилей пациентов. С таким предложением он выступил на съезде Профсоюза работников здравоохранения РФ. «Мы должны сформировать цифровой профиль пациента. У каждого в течение жизни формируются те или иные состояния и заболевания, которые влияют на последующий период жизни. Многие прогрессивные государства и клиники становятся на этот путь: фактически речь идет о прогнозировании состояния здоровья человека на ближайшие пять лет. Этот концепт должен лечь в основополагающие информационные системы, чтобы сопровождать этого пациента», — сказал министр, его слова передает пресс-служба ведомства. Мурашко добавил, что в некоторых регионах уже есть цифровая база пациентов, но данные пока не структурируются. По словам министра, основная задача заключается в переходе на формат подсказки в принятии решения при последующей диагностике здоровья человека. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в московских больницах юных пациентов перед осмотром педиатра будет опрашивать чат-бот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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