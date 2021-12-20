Счетная палата опубликовала курс русского языка для чиновников

21 декабря 2021 в 04:15 Размер текста - 17 +

По словам Павла Демидовам, курс вызвал интерес у сотрудников министерств, ведомств и КСО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Счетная палата РФ разработала и разместила в открытом доступе видеоуроки и презентации для обучения государственных служащих понятному деловому русскому языку. Об этом сообщается на сайте СП РФ. Курс был размещен на внутренней обучающей платформе СП, но в связи с тем, что министерства, ведомства и КСО проявили большой интерес к обучению, материалы были опубликованы на YouTube-канале «Счетная палата Российской Федерации», сообщается в пресс-релизе СП. Отмечается, что услуги по созданию обучающих материалов и проведению консультаций для сотрудников СП были оказаны в рамках государственного контракта, стоимость которого составила почти 1,4 миллион рублей. «Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке», — заявил директор Департамента внешних коммуникаций Счетной палаты РФ Павел Демидов. Обучение состоит из трех блоков: структурирование информации, наполнение текста и визуальный контент. В курсе 24 видео, а общая длительность обучения составляет четыре часа. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин поручил разработать законопроект, который утвердит нормы русского языка и будет контролировать их соблюдение чиновниками. С принятием поправок в Конституцию РФ в 2020 году русский язык стал государственным на территории России, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Счетная палата РФ разработала и разместила в открытом доступе видеоуроки и презентации для обучения государственных служащих понятному деловому русскому языку. Об этом сообщается на сайте СП РФ. Курс был размещен на внутренней обучающей платформе СП, но в связи с тем, что министерства, ведомства и КСО проявили большой интерес к обучению, материалы были опубликованы на YouTube-канале «Счетная палата Российской Федерации», сообщается в пресс-релизе СП. Отмечается, что услуги по созданию обучающих материалов и проведению консультаций для сотрудников СП были оказаны в рамках государственного контракта, стоимость которого составила почти 1,4 миллион рублей. «Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке», — заявил директор Департамента внешних коммуникаций Счетной палаты РФ Павел Демидов. Обучение состоит из трех блоков: структурирование информации, наполнение текста и визуальный контент. В курсе 24 видео, а общая длительность обучения составляет четыре часа. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин поручил разработать законопроект, который утвердит нормы русского языка и будет контролировать их соблюдение чиновниками. С принятием поправок в Конституцию РФ в 2020 году русский язык стал государственным на территории России, пишет RT.