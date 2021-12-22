Песков заявил о деградации отношений между Россией и Украиной. «Они заморожены» 23 декабря 2021 в 02:00 Размер текста - 17 + По мнению Пескова, отношения между двумя соседними странами абсолютно деградировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российско-украинские отношения заморожены, они абсолютно деградировали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно», — поделился мнением Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, России есть о чем поговорить с украинской стороной, однако неизвестно, насколько к этому готовы власти Киева. Дмитрий Песков заявил, что сейчас на Украине «демонстрируют непредсказуемые действия». Министры стран Группы семи (G7) считают, что Россия агрессивно настроена по отношению к Украине. Представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что РФ выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, поэтому представителям российской власти придется ответить за это. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российско-украинские отношения заморожены, они абсолютно деградировали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно», — поделился мнением Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, России есть о чем поговорить с украинской стороной, однако неизвестно, насколько к этому готовы власти Киева. Дмитрий Песков заявил, что сейчас на Украине «демонстрируют непредсказуемые действия». Министры стран Группы семи (G7) считают, что Россия агрессивно настроена по отношению к Украине. Представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что РФ выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, поэтому представителям российской власти придется ответить за это. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям