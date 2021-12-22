22 декабря 2021

Песков заявил о деградации отношений между Россией и Украиной. «Они заморожены»

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
По мнению Пескова, отношения между двумя соседними странами абсолютно деградировали Фото:

Российско-украинские отношения заморожены, они абсолютно деградировали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно», — поделился мнением Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, России есть о чем поговорить с украинской стороной, однако неизвестно, насколько к этому готовы власти Киева. Дмитрий Песков заявил, что сейчас на Украине «демонстрируют непредсказуемые действия».

Министры стран Группы семи (G7) считают, что Россия агрессивно настроена по отношению к Украине. Представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что РФ выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, поэтому представителям российской власти придется ответить за это.

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Российско-украинские отношения заморожены, они абсолютно деградировали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно», — поделился мнением Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, России есть о чем поговорить с украинской стороной, однако неизвестно, насколько к этому готовы власти Киева. Дмитрий Песков заявил, что сейчас на Украине «демонстрируют непредсказуемые действия». Министры стран Группы семи (G7) считают, что Россия агрессивно настроена по отношению к Украине. Представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что РФ выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, поэтому представителям российской власти придется ответить за это.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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