МИД семи стран обвинили РФ в агрессивных действиях против Украины

11 декабря 2021 в 05:09 Размер текста - 17 +

Главы МИД семи стран назвали Россию страной-агрессором по отношению к Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Министры стран Группы семи (G7) обсудят агрессивные действия России по отношению к Украине. Двухдневная встреча пройдет английском Ливерпуле в очном формате. «Наша цель состоит в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Мы очень отчетливо видим агрессивные действия России в отношении соседей. Мы внимательно следим за этим», — высказала свое мнение ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс, сообщает ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что в рамках собрания будет обсуждаться в том числе поведение России. Она считает, что РФ выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, поэтому ей ответить придется за это. Отмечено, что в коммюнике по итогам встречи в Ливерпуле министры стран G7 упомянут недопустимость эскалации конфликта в Донбассе. Ранее в заявлении лидеров пяти государств G7 (Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ) выразили «безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». По словам глав стран, Россия должна прекратить давить на Украину. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном проведении переговоров с Россией по поводу Донбасса. Он подумывает сделать это в формате референдума или в каком-то новом ключе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министры стран Группы семи (G7) обсудят агрессивные действия России по отношению к Украине. Двухдневная встреча пройдет английском Ливерпуле в очном формате. «Наша цель состоит в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Мы очень отчетливо видим агрессивные действия России в отношении соседей. Мы внимательно следим за этим», — высказала свое мнение ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс, сообщает ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что в рамках собрания будет обсуждаться в том числе поведение России. Она считает, что РФ выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, поэтому ей ответить придется за это. Отмечено, что в коммюнике по итогам встречи в Ливерпуле министры стран G7 упомянут недопустимость эскалации конфликта в Донбассе. Ранее в заявлении лидеров пяти государств G7 (Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ) выразили «безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». По словам глав стран, Россия должна прекратить давить на Украину. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном проведении переговоров с Россией по поводу Донбасса. Он подумывает сделать это в формате референдума или в каком-то новом ключе.