02 января 2022

The Wall Street Journal назвал Россию главной проблемой США

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт по случаю Дня России на Красной площади. Москва, спасская башня, флаг, кремль
Отношения России и США будут иметь последствия для безопасности всего мира, пишет The Wall Street Journal Фото:

Самые большие проблемы для США в 2022 году исходят от России и Ирана. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

«Самыми большими проблемами, с которыми США столкнутся в 2022 году, будут не COVID-19 или инфляция, а Россия и Иран. В этом месяце США соберутся вместе с Россией и Ираном, соответственно, в Женеве и Вене для критически важных переговоров по этим прямым вызовам. Послания, которые сделают США во время этих дискуссий, будут иметь огромные последствия для безопасности, процветания и свободы Америки, Европы и Ближнего Востока», — пишет The Wall Street Journal.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров Байден напомнил о готовности США ввести новые экономические санкции против России, пишет RT. В свою очередь Путин сообщил, что введение новых санкций приведет к полному разрыву отношений РФ и США, отмечает «Национальная служба новостей».

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Самые большие проблемы для США в 2022 году исходят от России и Ирана. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. «Самыми большими проблемами, с которыми США столкнутся в 2022 году, будут не COVID-19 или инфляция, а Россия и Иран. В этом месяце США соберутся вместе с Россией и Ираном, соответственно, в Женеве и Вене для критически важных переговоров по этим прямым вызовам. Послания, которые сделают США во время этих дискуссий, будут иметь огромные последствия для безопасности, процветания и свободы Америки, Европы и Ближнего Востока», — пишет The Wall Street Journal. Ранее президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров Байден напомнил о готовности США ввести новые экономические санкции против России, пишет RT. В свою очередь Путин сообщил, что введение новых санкций приведет к полному разрыву отношений РФ и США, отмечает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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