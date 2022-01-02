The Wall Street Journal назвал Россию главной проблемой США

03 января 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

Отношения России и США будут иметь последствия для безопасности всего мира, пишет The Wall Street Journal Фото: Антон Белицкий © URA.RU Самые большие проблемы для США в 2022 году исходят от России и Ирана. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. «Самыми большими проблемами, с которыми США столкнутся в 2022 году, будут не COVID-19 или инфляция, а Россия и Иран. В этом месяце США соберутся вместе с Россией и Ираном, соответственно, в Женеве и Вене для критически важных переговоров по этим прямым вызовам. Послания, которые сделают США во время этих дискуссий, будут иметь огромные последствия для безопасности, процветания и свободы Америки, Европы и Ближнего Востока», — пишет The Wall Street Journal. Ранее президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров Байден напомнил о готовности США ввести новые экономические санкции против России, пишет RT. В свою очередь Путин сообщил, что введение новых санкций приведет к полному разрыву отношений РФ и США, отмечает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самые большие проблемы для США в 2022 году исходят от России и Ирана. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. «Самыми большими проблемами, с которыми США столкнутся в 2022 году, будут не COVID-19 или инфляция, а Россия и Иран. В этом месяце США соберутся вместе с Россией и Ираном, соответственно, в Женеве и Вене для критически важных переговоров по этим прямым вызовам. Послания, которые сделают США во время этих дискуссий, будут иметь огромные последствия для безопасности, процветания и свободы Америки, Европы и Ближнего Востока», — пишет The Wall Street Journal. Ранее президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров Байден напомнил о готовности США ввести новые экономические санкции против России, пишет RT. В свою очередь Путин сообщил, что введение новых санкций приведет к полному разрыву отношений РФ и США, отмечает «Национальная служба новостей».