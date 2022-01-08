Израиль разрешил въезд туристам из России, привитым «Спутником V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
С 9 января россияне могут приезжать в Израиль Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские туристы, привитые от коронавируса «Спутником V», с 9 января могут приезжать в Израиль. Об этом заявили в посольстве России в Израиле. Информация, что российская вакцина признается принимающей стороной, опубликована также на сайте минздрава Израиля.

«Возобновляются поездки граждан, привитых российской вакциной „Спутник V“, в Израиль с туристическими и паломническими целями», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы российского посольства. При этом туристы должны соблюдать другие требования, установленные минздравом Израиля.

В частности, привитым «Спутником» необходимо сделать в Израиле анализ на наличие антител к COVID. Кроме того, всем въезжающим в страну нужно до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте; сдать тест ПЦР на въезде в Израиль; соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские туристы, привитые от коронавируса «Спутником V», с 9 января могут приезжать в Израиль. Об этом заявили в посольстве России в Израиле. Информация, что российская вакцина признается принимающей стороной, опубликована также на сайте минздрава Израиля. «Возобновляются поездки граждан, привитых российской вакциной „Спутник V“, в Израиль с туристическими и паломническими целями», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы российского посольства. При этом туристы должны соблюдать другие требования, установленные минздравом Израиля. В частности, привитым «Спутником» необходимо сделать в Израиле анализ на наличие антител к COVID. Кроме того, всем въезжающим в страну нужно до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте; сдать тест ПЦР на въезде в Израиль; соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...