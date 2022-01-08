Израиль разрешил въезд туристам из России, привитым «Спутником V»

С 9 января россияне могут приезжать в Израиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские туристы, привитые от коронавируса «Спутником V», с 9 января могут приезжать в Израиль. Об этом заявили в посольстве России в Израиле. Информация, что российская вакцина признается принимающей стороной, опубликована также на сайте минздрава Израиля.

«Возобновляются поездки граждан, привитых российской вакциной „Спутник V“, в Израиль с туристическими и паломническими целями», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы российского посольства. При этом туристы должны соблюдать другие требования, установленные минздравом Израиля.

В частности, привитым «Спутником» необходимо сделать в Израиле анализ на наличие антител к COVID. Кроме того, всем въезжающим в страну нужно до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте; сдать тест ПЦР на въезде в Израиль; соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам