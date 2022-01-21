Смартфон может вызвать рак Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтение соцсетей или книг на смартфоне перед сном негативно влияет на здоровье и может повысить риск развития рака. Синий цвет, который излучает экран гаджета, снижает выработку мелатонина, что приводит к гормональным нарушениям и повышению риска развития онкозаболеваний, говорят ученые. Защититься от вредного воздействия можно, переключив смартфон в режим чтения, считает врач-онколог Андрей Базылев.

«Чтобы обезопасить себя от смертельно опасных болезней, но при этом не ограничивать использование смартфонов, в том числе перед сном, необходимо включать специальный режим чтения. Эта функция есть практически в любом смартфоне. Благодаря ей экран устройства выдает изображение в более желтых тонах, а подобный свет уже не вызывает нарушения выработки мелатонина», — рассказал Базылев «Пятому каналу».

Ранее URA.RU рассказывало о негативных последствиях постоянного воздействия на человека излучения от WiFi-роутера. Завкафедрой управления и качеством сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко советует устанавливать устройство в квартире максимально удаленно от всех жильцов, а также отключать его на ночь.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам