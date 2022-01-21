Онколог предупредил о риске развития рака из-за смартфона. Видео

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Смартфон может вызвать рак Фото:

Чтение соцсетей или книг на смартфоне перед сном негативно влияет на здоровье и может повысить риск развития рака. Синий цвет, который излучает экран гаджета, снижает выработку мелатонина, что приводит к гормональным нарушениям и повышению риска развития онкозаболеваний, говорят ученые. Защититься от вредного воздействия можно, переключив смартфон в режим чтения, считает врач-онколог Андрей Базылев.

«Чтобы обезопасить себя от смертельно опасных болезней, но при этом не ограничивать использование смартфонов, в том числе перед сном, необходимо включать специальный режим чтения. Эта функция есть практически в любом смартфоне. Благодаря ей экран устройства выдает изображение в более желтых тонах, а подобный свет уже не вызывает нарушения выработки мелатонина», — рассказал Базылев «Пятому каналу».

Ранее URA.RU рассказывало о негативных последствиях постоянного воздействия на человека излучения от WiFi-роутера. Завкафедрой управления и качеством сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко советует устанавливать устройство в квартире максимально удаленно от всех жильцов, а также отключать его на ночь.

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Чтение соцсетей или книг на смартфоне перед сном негативно влияет на здоровье и может повысить риск развития рака. Синий цвет, который излучает экран гаджета, снижает выработку мелатонина, что приводит к гормональным нарушениям и повышению риска развития онкозаболеваний, говорят ученые. Защититься от вредного воздействия можно, переключив смартфон в режим чтения, считает врач-онколог Андрей Базылев. «Чтобы обезопасить себя от смертельно опасных болезней, но при этом не ограничивать использование смартфонов, в том числе перед сном, необходимо включать специальный режим чтения. Эта функция есть практически в любом смартфоне. Благодаря ей экран устройства выдает изображение в более желтых тонах, а подобный свет уже не вызывает нарушения выработки мелатонина», — рассказал Базылев «Пятому каналу». Ранее URA.RU рассказывало о негативных последствиях постоянного воздействия на человека излучения от WiFi-роутера. Завкафедрой управления и качеством сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко советует устанавливать устройство в квартире максимально удаленно от всех жильцов, а также отключать его на ночь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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