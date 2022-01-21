В Кремле отрицают особый статус силовиков Чечни

У чеченских силовиков нет особого статуса, заявил Дмитрий Песков, комментируя инцидент с задержанием жены судьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У силовых структур Чечни нет никакого особого статуса, они работают в едином правовом поле, как и другие регионы России. Так во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на историю задержания жены федерального судьи из Чеченской республики.

«Никакого особого статуса у них нет. У нас единое правовое поле. Мы не знаем, так это или не так (силовое задержание жены судьи — ред.). Это не прерогатива Кремля. Если было заявление в полицию, она работает. Вы туда можете обратиться и спросить, обращался ли кто-то», — прокомментировал инцидент Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что не располагает никакой информации о случившемся. «Не знаю, насколько они (данные — ред.) достоверны. Если речь идет о похищении — кто-то подает заявление в полицию, и она начинает действовать», — заключил Песков.

Ранее представители Комитета против пыток (признан властями РФ иноагентом) сообщили, что неизвестные напали на квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и похитили его жену Зарему Мусаеву. По информации комитета, за этим могут стоять чеченские силовики.

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