В Кремле отрицают особый статус силовиков Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
У чеченских силовиков нет особого статуса, заявил Дмитрий Песков, комментируя инцидент с задержанием жены судьи Фото:

У силовых структур Чечни нет никакого особого статуса, они работают в едином правовом поле, как и другие регионы России. Так во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на историю задержания жены федерального судьи из Чеченской республики.

«Никакого особого статуса у них нет. У нас единое правовое поле. Мы не знаем, так это или не так (силовое задержание жены судьи — ред.). Это не прерогатива Кремля. Если было заявление в полицию, она работает. Вы туда можете обратиться и спросить, обращался ли кто-то», — прокомментировал инцидент Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что не располагает никакой информации о случившемся. «Не знаю, насколько они (данные — ред.) достоверны. Если речь идет о похищении — кто-то подает заявление в полицию, и она начинает действовать», — заключил Песков.

Ранее представители Комитета против пыток (признан властями РФ иноагентом) сообщили, что неизвестные напали на квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и похитили его жену Зарему Мусаеву. По информации комитета, за этим могут стоять чеченские силовики.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У силовых структур Чечни нет никакого особого статуса, они работают в едином правовом поле, как и другие регионы России. Так во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на историю задержания жены федерального судьи из Чеченской республики. «Никакого особого статуса у них нет. У нас единое правовое поле. Мы не знаем, так это или не так (силовое задержание жены судьи — ред.). Это не прерогатива Кремля. Если было заявление в полицию, она работает. Вы туда можете обратиться и спросить, обращался ли кто-то», — прокомментировал инцидент Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что не располагает никакой информации о случившемся. «Не знаю, насколько они (данные — ред.) достоверны. Если речь идет о похищении — кто-то подает заявление в полицию, и она начинает действовать», — заключил Песков. Ранее представители Комитета против пыток (признан властями РФ иноагентом) сообщили, что неизвестные напали на квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и похитили его жену Зарему Мусаеву. По информации комитета, за этим могут стоять чеченские силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...