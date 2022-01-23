Дипломат: Россия не станет терпеть поведение Запада на Украине

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РФ не станет терпеть атаку на своих граждан, заявил Константин Гаврилов Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия не будет терпеть атаку Украины и Запада на Донбасс. С таким заявлением выступил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Все четко было сказано: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», — заявил Константин Гаврилов в интервью youtube-каналу «Изолента live».

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили реактивные системы залпового огня (РСЗО) к границам Донбасса. В Народной милиции считают, что идет подготовка к активным боевым действиям. Поступила информация о присутствии боевиков иностранных частных военных компаний на границе ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, официального подтверждения этим сведениям пока нет.

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Россия не будет терпеть атаку Украины и Запада на Донбасс. С таким заявлением выступил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Все четко было сказано: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», — заявил Константин Гаврилов в интервью youtube-каналу «Изолента live». Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили реактивные системы залпового огня (РСЗО) к границам Донбасса. В Народной милиции считают, что идет подготовка к активным боевым действиям. Поступила информация о присутствии боевиков иностранных частных военных компаний на границе ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, официального подтверждения этим сведениям пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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