Посольство РФ: США намеренно обостряют ситуацию в Донбассе

26 января 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

С помощью американского оружия украинские неонацисты смогут начать провокации в Донбассе, уверяют в посольстве России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Оружие, которое США направляют на Украину, может попасть в руки террористов и провокаторов. С таким заявлением выступило посольство России в США. В дипломатическом ведомстве считают, что благодаря поставкам американского оружия украинские неонацисты получили «карт-бланш» на эскалацию ситуации в Донбассе. «Пресс-службы Госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают „карт-бланш“ на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», — сообщается на официальной странице посольства России в США в Facebook. В ноябре 2021 года США доставили на Украину 80 тонн боеприпасов. В январе 2022 года газета The New York Times сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность обучения украинских повстанцев на территориях стран-участниц НАТО: Польши, Румынии и Словакии. После стало известно, что Североатлантический альянс разрешил Эстонии, Латвии и Литве поставлять американское оружие Киеву. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна хочет получать больше военных поставок от партнеров, передает телеканал 360. Общая сумма военной помощи Украине превысила 1,5 млрд долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Оружие, которое США направляют на Украину, может попасть в руки террористов и провокаторов. С таким заявлением выступило посольство России в США. В дипломатическом ведомстве считают, что благодаря поставкам американского оружия украинские неонацисты получили «карт-бланш» на эскалацию ситуации в Донбассе. «Пресс-службы Госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают „карт-бланш“ на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», — сообщается на официальной странице посольства России в США в Facebook. В ноябре 2021 года США доставили на Украину 80 тонн боеприпасов. В январе 2022 года газета The New York Times сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность обучения украинских повстанцев на территориях стран-участниц НАТО: Польши, Румынии и Словакии. После стало известно, что Североатлантический альянс разрешил Эстонии, Латвии и Литве поставлять американское оружие Киеву. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна хочет получать больше военных поставок от партнеров, передает телеканал 360. Общая сумма военной помощи Украине превысила 1,5 млрд долларов.