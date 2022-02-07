Серебряная медаль в прыжках с трамплином стала первой для российских спортсменов в данной дисциплине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Пекине (Китай) завершился третий день зимних Олимпийских игр. Российские спортсмены завоевали за 7 февраля две медали. Второе золото принесли сборной Олимпийского комитета РФ фигуристы — они досрочно победили в командном зачете. По итогам трех дней Игр-2022 у России семь медалей.

Медальный зачет

Россия на короткое время заняла первое место в медальном зачете, однако после опустилась на вторую строчку, уступив по количеству золота сборной Швеции. На данный момент сборная ОКР обгоняет Нидерланды, Китай и Германию.

Швеция — 3 медали (3 золотых); Россия — 7 медалей (2 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых); Нидерланды — 6 медалей (2 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая); Китай — 4 медали (2 золотых, 2 серебряных); Германия — 3 медали (2 золотых, 1 серебряная).

Соревнования за день

Фигурное катание. Парное катание. Произвольная программа

Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов (уроженец Пермского края), заняли первое место в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Несмотря на ошибку, совершенную во время выполнения поддержки, фигуристы набрали 145.20 балла, обогнав пары из Японии (139.60 балла) и Китая (131.75 балла).

Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

В произвольной программе танцев на льду российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место. Они набрали 128,17 балла, уступив фигуристам из США Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу (129,07 балла). Однако выступление Синициной и Кацалапова принесло сборной ОКР победу в командном турнире. Российские фигуристы получили 64 очка, оставив далеко позади американцев и японцев. Президент РФ Владимир Путин поздравил их с победой.

Прыжки с трамплина

Российские спортсмены впервые в истории современной России завоевали медаль в прыжках с трамплина. Серебро сборной ОКР принесли Евгений Климов из Перми, Данил Садреев из Лениногорска, Ирина Аввакумова из Мурманска и Ирма Махиня из Сочи.

Зимние Олимпийские игры начались в Пекине 4 февраля 2022 года. На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград. Столица Китая стала первым городом, который принял и летние, и зимние Игры. Церемонию открытия Олимпиады посетил Путин. Соревнования завершатся 20 февраля.

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