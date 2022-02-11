Путин поручил Мишустину разработать новую надбавку к зарплатам

Правительство РФ должно выполнить поручение Владимира Путина до 15 июля 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать научным сотрудникам и преподавателям вузов, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, надбавку к зарплате. Разработать соответствующие нормативные акты он поручил правительству РФ, назначив ответственным премьер-министра Михаила Мишустина.

«Обеспечить принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих размер процентной надбавки к заработной плате и порядок выплаты такой надбавки работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрев механизм выплаты такой надбавки в полном объеме независимо от срока проживания в указанной местности и величины трудового стажа», — сообщается на официальном сайте Кремля. Правительство РФ должно выполнить поручение до 15 июля 2022 года.

Ранее врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Максим Костенко сообщил, что с 2023 года в шести регионах РФ введут новую систему оплаты труда педагогов. Власти планируют повысить размер ставки, ввести дифференциацию по квалификационным уровням и единый перечень выплат. Костенко отметил, что сейчас у 76% российских учителей заработная плата сейчас ниже уровня МРОТ, передает «Национальная служба новостей».

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