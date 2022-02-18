CAS предложил наказать Валиеву выговором и оставить ей медаль

CAS предложил сделать Валиевой выговор и не отстранять ее от Олимпийских игр Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

В Спортивном арбитражном суде (CAS) предложили не аннулировать результаты российской фигуристки Камилы Валиевой, благодаря чему российская команда сохранит золото Олимпиады в Пекине. Также в спортивном суде выступили с предложением не отстранять Валиеву от соревнований.

CAS опубликовал документ, посвященный разбору допинг-скандала с участием Валиевой, в котором говорится, что концентрация запрещенного вещества триметазидин в анализах Валиевой составила всего 2,1 нг/мл. Это доза, говорит об однократном приеме таблетки.

Также из данного документа следует:

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не знало о том, что пробу Валиевой необходимо проверить до начала Олимпиады в Пекине. Это объяснение не устроило CAS;

Камила Валиева и ее представители хотят добиться вскрытия пробы В, сообщает РЕН ТВ. Предполагается, что с результатом могла произойти техническая ошибка;

Олимпийский комитет РФ предложил наказать Валиеву выговором;

CAS также считает, что в данной ситуации речь должна идти максимум о выговоре. В суде убеждены, что спортсменку не следует отстранять от соревнований.

Валиеву временно отстраняли от выступлений из-за положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Как выяснилось впоследствии, препарат принимал дедушка Камилы. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет.

В ОКР заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными.

Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а также Камиллу Валиеву, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине из-за «дела Валиевой». Также в МОК заявили, что не будут проводить награждение, если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании.

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