CAS предложил наказать Валиеву выговором и оставить ей медаль

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Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Женщины,произвольная программа. г. Екатеринбург, липницкая юлия
CAS предложил сделать Валиевой выговор и не отстранять ее от Олимпийских игр Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

В Спортивном арбитражном суде (CAS) предложили не аннулировать результаты российской фигуристки Камилы Валиевой, благодаря чему российская команда сохранит золото Олимпиады в Пекине. Также в спортивном суде выступили с предложением не отстранять Валиеву от соревнований.

CAS опубликовал документ, посвященный разбору допинг-скандала с участием Валиевой, в котором говорится, что концентрация запрещенного вещества триметазидин в анализах Валиевой составила всего 2,1 нг/мл. Это доза, говорит об однократном приеме таблетки.

Также из данного документа следует:

  • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не знало о том, что пробу Валиевой необходимо проверить до начала Олимпиады в Пекине. Это объяснение не устроило CAS;
  • Камила Валиева и ее представители хотят добиться вскрытия пробы В, сообщает РЕН ТВ. Предполагается, что с результатом могла произойти техническая ошибка;
  • Олимпийский комитет РФ предложил наказать Валиеву выговором;
  • CAS также считает, что в данной ситуации речь должна идти максимум о выговоре. В суде убеждены, что спортсменку не следует отстранять от соревнований.

Валиеву временно отстраняли от выступлений из-за положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Как выяснилось впоследствии, препарат принимал дедушка Камилы. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет.

В ОКР заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными.

Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а также Камиллу Валиеву, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине из-за «дела Валиевой». Также в МОК заявили, что не будут проводить награждение, если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании.

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) предложили не аннулировать результаты российской фигуристки Камилы Валиевой, благодаря чему российская команда сохранит золото Олимпиады в Пекине. Также в спортивном суде выступили с предложением не отстранять Валиеву от соревнований. CAS опубликовал документ, посвященный разбору допинг-скандала с участием Валиевой, в котором говорится, что концентрация запрещенного вещества триметазидин в анализах Валиевой составила всего 2,1 нг/мл. Это доза, говорит об однократном приеме таблетки. Также из данного документа следует: Валиеву временно отстраняли от выступлений из-за положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Как выяснилось впоследствии, препарат принимал дедушка Камилы. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет. В ОКР заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а также Камиллу Валиеву, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине из-за «дела Валиевой». Также в МОК заявили, что не будут проводить награждение, если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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