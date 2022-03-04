Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора. Об этом заявило Министерство торговли США.
«США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», — ссылается на заявление минторга США РИА «Новости». Расширенные меры экспортного контроля еще сильнее ограничат доступ российских компаний к американским технологиям и ПО, добавили в минторге.
Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские военные проявляют корректное отношение к мирным жителям соседней республики и уважительно обращаются со сдавшимися украинскими солдатами. Несмотря на это, западные страны продолжают вводить санкции против России. Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции Евросоюза ошибочны и не приведут ни к чему хорошему для Европы.
Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора. Об этом заявило Министерство торговли США. «США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», — ссылается на заявление минторга США РИА «Новости». Расширенные меры экспортного контроля еще сильнее ограничат доступ российских компаний к американским технологиям и ПО, добавили в минторге. Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские военные проявляют корректное отношение к мирным жителям соседней республики и уважительно обращаются со сдавшимися украинскими солдатами. Несмотря на это, западные страны продолжают вводить санкции против России. Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции Евросоюза ошибочны и не приведут ни к чему хорошему для Европы.