04 марта 2022

США вводят санкции против нефтяного сектора России

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Санкции затронут 91 организацию нефтяного сектора Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора. Об этом заявило Министерство торговли США.

«США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», — ссылается на заявление минторга США РИА «Новости». Расширенные меры экспортного контроля еще сильнее ограничат доступ российских компаний к американским технологиям и ПО, добавили в минторге.

Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские военные проявляют корректное отношение к мирным жителям соседней республики и уважительно обращаются со сдавшимися украинскими солдатами. Несмотря на это, западные страны продолжают вводить санкции против России. Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции Евросоюза ошибочны и не приведут ни к чему хорошему для Европы.

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Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора. Об этом заявило Министерство торговли США. «США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», — ссылается на заявление минторга США РИА «Новости». Расширенные меры экспортного контроля еще сильнее ограничат доступ российских компаний к американским технологиям и ПО, добавили в минторге. Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские военные проявляют корректное отношение к мирным жителям соседней республики и уважительно обращаются со сдавшимися украинскими солдатами. Несмотря на это, западные страны продолжают вводить санкции против России. Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции Евросоюза ошибочны и не приведут ни к чему хорошему для Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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