Зеленский призвал отказаться от российской нефти

Президент Украины призвал к новым санкциям против России и бойкоту российского экспорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно ввести бойкот российского экспорта, в том числе нефти и нефтепродуктов. Видео опубликовано в telegram-канале Зеленского.

«Новые санкции, новые санкционные шаги против войны, ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России, это можно называть эмбарго. Бойкот импорта в Россию», — высказался Владимир Зеленский. На такие меры нужно пойти из-за продолжающегося вторжения России на Украину, считает он.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации на Украине. Целью стала демилитаризация и денацификация. В США заявили о планах отказа от нефти из России, передает Vse42.ru. Такой законопроект рассмотрит палата представителей Конгресса США. Также планируется повышение тарифов на российский импорт. Это позволит изолировать РФ от мировой экономики, цитирует «Царьград» спикера палаты Нэнси Пелоси.