В посольстве РФ заявили о начале Вашингтоном информационной войны

Разрешение публиковать в соцсетях Instagram и Facebook призывы к насилию в отношении российских военных является началом информационной войны. С таким заявлением выступили в посольстве России в США.
«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил», — сообщается в telegram-канале посольства. Представительство потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta и привлечь виновных к ответственности.
Ранее американская транснациональная холдинговая компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в соцсетях Instagram и Facebook. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун. Запрет продолжит действовать в отношении гражданского населения России, передает Nation News. Это происходит на фоне спецоперации РФ на Украине. В США назвали расизмом разрешение травли. С таким заявление выступил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.
Разрешение публиковать в соцсетях Instagram и Facebook призывы к насилию в отношении российских военных является началом информационной войны. С таким заявлением выступили в посольстве России в США. «Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил», — сообщается в telegram-канале посольства. Представительство потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta и привлечь виновных к ответственности. Ранее американская транснациональная холдинговая компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в соцсетях Instagram и Facebook. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун. Запрет продолжит действовать в отношении гражданского населения России, передает Nation News. Это происходит на фоне спецоперации РФ на Украине. В США назвали расизмом разрешение травли. С таким заявление выступил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.