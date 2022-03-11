В посольстве РФ заявили о начале Вашингтоном информационной войны

11 марта 2022 в 09:13 Размер текста - 17 +

В Facebook не будут блокировать призывы к насилию в отношении ВС РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Разрешение публиковать в соцсетях Instagram и Facebook призывы к насилию в отношении российских военных является началом информационной войны. С таким заявлением выступили в посольстве России в США. «Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил», — сообщается в telegram-канале посольства. Представительство потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta и привлечь виновных к ответственности. Ранее американская транснациональная холдинговая компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в соцсетях Instagram и Facebook. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун. Запрет продолжит действовать в отношении гражданского населения России, передает Nation News. Это происходит на фоне спецоперации РФ на Украине. В США назвали расизмом разрешение травли. С таким заявление выступил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Разрешение публиковать в соцсетях Instagram и Facebook призывы к насилию в отношении российских военных является началом информационной войны. С таким заявлением выступили в посольстве России в США. «Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил», — сообщается в telegram-канале посольства. Представительство потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta и привлечь виновных к ответственности. Ранее американская транснациональная холдинговая компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в соцсетях Instagram и Facebook. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун. Запрет продолжит действовать в отношении гражданского населения России, передает Nation News. Это происходит на фоне спецоперации РФ на Украине. В США назвали расизмом разрешение травли. С таким заявление выступил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.